La Fiscalía de Jalisco informó la detención de Emmanuel “N”, buscado por intento de homicidio, delitos sexuales, robo con violencia y desaparición de personas.

La captura se logró durante un operativo simultáneo realizado la madrugada del 29 de octubre en tres domicilios del municipio de El Salto, encabezado por la Vicefiscalía en Investigación Regional con apoyo de la Guardia Nacional y la Policía del Estado.

El sujeto intentó huir rompiendo ventanas y disparó contra los agentes desde la azotea de un conjunto habitacional en la colonia Campo Bello, pero fue finalmente sometido.

Una finca quedó asegurada como parte de las investigaciones complementarias.

La Fiscalía destacó que el detenido era considerado un objetivo prioritario por su nivel de violencia. (Por Edgar Flores Maciel)