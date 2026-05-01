Las autoridades estatales reforzarán las acciones preventivas ante la temporada de lluvias mediante la integración del Mapa Único de Inundaciones del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara a la aplicación Jalisco Alerta.

Con esta medida, la ciudadanía podrá consultar en tiempo real las zonas de riesgo desde dispositivos móviles.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que mantiene vigilancia especial en puntos considerados focos rojos históricos, principalmente en sitios donde las corrientes han arrastrado personas en años anteriores.

Entre las zonas monitoreadas se encuentran El Rosario, en Tonalá, así como las inmediaciones del Arroyo Seco.

Además, las autoridades anunciaron que en menos de un mes serán instaladas plumas mecánicas y radares de medición en pasos a desnivel vulnerables a inundaciones.

Estos sistemas impedirán automáticamente el acceso vehicular cuando el nivel del agua represente un riesgo, con el objetivo de evitar que automovilistas ingresen a zonas anegadas. (Por Edgar Flores Maciel)