Ya son más de la mitad de las estaciones de servicio en todo el país, que venden el diésel en menos de 27 pesos con 50 centavos, así lo informa el titular de la Profeco, Iván Escalante.

“El lunes pasado traíamos un 31.2 por ciento de cumplimiento y ahora traemos ya un 56.3. Esto, técnicamente lo que los gasolineros van diciendo, nos van informando, es conforme se vaya acabando el inventario que en diésel tarda más en salir, se van a ir acercando a los 27 pesos. Y el precio promedio también disminuyó, la semana pasada lo teníamos en 27 pesos con 73 centavos y lo tenemos ahora en 27 pesos con 43 centavos”.

Por esta razón continuarán con las mesas de trabajo para asegurarse que el cien por ciento bajen sus precios más allá de los 27 pesos. (Por Arturo García Caudillo)