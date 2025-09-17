Una fuerte lluvia con granizo afectó la tarde de este miércoles diversas zonas de Guadalajara, entre ellas el Centro, Chapultepec y Providencia, lo que redujo la visibilidad y complicó la circulación.
En avenida López Mateos y Lázaro Cárdenas los semáforos quedaron fuera de servicio, mientras que en la calle Juan Manuel y en avenida México se reportan encharcamientos.
Además, un árbol derribado por el aguacero bloqueó momentáneamente el acceso de ambulancias y pacientes a la Cruz Roja del Parque Morelos.
Intensa lluvia afecta esta tarde la ZMG
