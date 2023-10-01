Al continuar la fecha 1 de la Champions League se vivió un gran juego en Inglaterra, donde el Liverpool venció 3-2 al Atlético de Madrid con dramatismo incluido.

Con dos goles tempraneros a los minutos 4 y 6 de Andrew Robertson y Mohamed Salah los ingleses ganaban 2-0, pero luego los españoles empataron 2-2 con dos tantos de Marcos Llorente al 45 y 81′. Y el gol de la victoria llegó al minuto 92 cortesía de Van Dijk. Al final el técnico Diego Simeone tras recibir insultos, contestó a los seguidores ingleses de la tribuna y salió expulsado. Declaró que es complicado aguantar tanto insulto.

En los demás juegos de hoy: El campeón París Saint Germain comenzó la defensa del título con una goleada de 4-0 sobre el Atalanta. Además Inter se impuso 2-0 al Ajax y Bayern Múnich 3-1 al Chelsea.