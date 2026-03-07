Un intento de robo en un negocio de autopartes usadas en la colonia La Gigantera, de Tlaquepaque, dejó dos hombres lesionados.

El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado en el cruce de Carretera a Calerilla y Camino a Las Pomas, donde un sujeto ingresó armado con la presunta intención de cometer un asalto.

De acuerdo con reportes preliminares, se registró un forcejeo entre el agresor y personas que se encontraban en el lugar.

Uno de los heridos fue señalado como el presunto asaltante, quien fue retenido por civiles y entregado a la policía municipal junto con un arma de fuego asegurada.

El otro lesionado fue trasladado a la Cruz Verde para recibir atención médica.