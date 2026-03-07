El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de una nueva “coalición militar” en América Latina para combatir a los cárteles del narcotráfico.

De acuerdo con la Casa Blanca, la iniciativa también busca fortalecer el liderazgo de Washington en el continente y contrarrestar la influencia de China.

En el llamado “Escudo de las Américas” participan Chile, Trinidad y Tobago, Honduras, Bolivia, Panamá, Argentina, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana, Guyana, y El Salvador.