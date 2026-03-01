El festival Pa’l Norte inició actividades en el Parque Fundidora de Monterrey con una jornada que reunió a cerca de 100 mil asistentes y estuvo marcada por la diversidad musical y presentaciones sorpresa.

La banda Interpol encabezó uno de los momentos más destacados de la noche, al interpretar sus éxitos ante un público que llenó el escenario principal.

El pop latino también tuvo presencia con Morat, que logró conectar con los asistentes, mientras que el regional mexicano sorprendió con la aparición de La Arrolladora Banda El Limón.

Por su parte, el grupo Piso 21 llevó el ritmo urbano al festival.

El evento continuará este sábado con Guns N’ Roses, Fabulosos Cadillas y Kygo al frente de la cartelera. (Por Pilar Gutiérrez)