Un hombre, de aproximadamente 35 años, perdió la vida esta mañana tras impactar su vehículo contra un muro sobre avenida López Mateos Sur, en sentido de norte a sur.

El accidente ocurrió a la altura del ingreso al fraccionamiento Bugambilias, donde el conductor falleció en el lugar debido a la fuerza del impacto.

Autoridades acudieron al sitio para acordonar la zona y realizar las investigaciones correspondientes.