Un hombre, de aproximadamente 35 años, perdió la vida esta mañana tras impactar su vehículo contra un muro sobre avenida López Mateos Sur, en sentido de norte a sur.
El accidente ocurrió a la altura del ingreso al fraccionamiento Bugambilias, donde el conductor falleció en el lugar debido a la fuerza del impacto.
Autoridades acudieron al sitio para acordonar la zona y realizar las investigaciones correspondientes.
Muere hombre en accidente sobre López Mateos Sur
Un hombre, de aproximadamente 35 años, perdió la vida esta mañana tras impactar su vehículo contra un muro sobre avenida López Mateos Sur, en sentido de norte a sur.