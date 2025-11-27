La Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco tomó el control de la comisaría de Chiquilistlán luego de la detención del comisario Abiham Bathuel “El Dire”, investigado por presuntos vínculos delictivos.

El titular estatal, Juan Pablo Hernández, informó que una revisión a la Licencia Oficial Colectiva reveló que solo cuatro de los 20 policías contaban con exámenes de control y confianza, por lo que se aseguró el armamento y la vigilancia quedó a cargo del Estado.

Añadió que el Centro de Control y Confianza evalúa a los 16 elementos restantes y que ya se trabaja con el alcalde y el comisario interino para regularizar la corporación.

También aclaró que dos hombres y una mujer, detenidos junto con Bathuel, no pertenecen a ninguna institución policial. (Por Edgar Flores Maciel)