Con el recurso de entre mil 500 y dos mil millones de pesos en 2026 anunciado por la administración Sheinbaum para las sedes mundialistas, se beneficiarán miles de habitantes de Jalisco, dice el gobernador Pablo Lemus.
“Va a permitir al sistema de transporte de la Línea Cinco de transporte público, darle un carácter muy social, porque con ello vamos a beneficiar a las y los trabajadores del municipio de El Salto, del corredor industrial de Ixtlahuacán de los Membrillos y no será solamente una línea de transporte del aeropuerto, sino tendrá un sentido social muy importante”.
Por otro lado, comenta que esperará a conocer los resultados del sorteo del mundial para tomar una definición más clara, pero que buscará decretar como feriados los días de partidos en Jalisco.
“Y sí, nosotros estamos también previendo que los cuatro días que tengamos de partidos, que sean días de asueto”. (Por Arturo García Caudillo)
Presupuesto asignado por la Federación a Jalisco tendrá sentido social: Lemus
Con el recurso de entre mil 500 y dos mil millones de pesos en 2026 anunciado por la administración Sheinbaum para las sedes mundialistas, se beneficiarán miles de habitantes de Jalisco, dice el gobernador Pablo Lemus.