La intervención de la Policía Municipal de La Huerta, Jalisco, realizada desde la mañana del lunes por fuerzas estatales y federales, responde a una investigación por la desaparición forzada de una persona, en la que estarían involucrados algunos elementos de la corporación, confirmó el gobernador Pablo Lemus Navarro.

“Existe una investigación muy delicada por desaparición forzada de una persona ya en La Huerta, en la que muy probablemente algunos elementos de la policía de La Huerta puedan estar involucrados”.

Durante el operativo, los agentes municipales fueron desarmados y trasladados a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, donde permanecieron para rendir declaración y permitir el desarrollo de las pesquisas.

Mientras se lleva a cabo la investigación, la seguridad del municipio quedará bajo la responsabilidad de la Policía Estatal y fuerzas federales, con el fin de garantizar la vigilancia y el orden público. (Por Edgar Flores Maciel)