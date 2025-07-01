En Jalisco, el bloqueo carretero de 24 horas por parte de productores de maíz, deja pérdidas millonarias por los miles de transportistas que no pudieron llegar con su mercancía a Guadalajara, explica a Notisistema el presidente de Conatram, Diego Paoli.

“No pues son millones de pesos que de alguna forma se dejan de generar y que obviamente representa un golpe al bolsillo para los mismos operadores, para las empresas que no les llegaron sus productos y que tienen de todos modos que pagar los sueldos”.

Aunque se solidarizan con los productores porque su demanda por mejores precios del maíz es justa, Diego Paoli, reconoce que el bloqueo afectó a los transportistas que particularmente movilizaban perecederos y que por ejemplo se dirigían a centros de distribución de alimentos como el Mercado de Abastos. (Por Gricelda Torres Zambrano)