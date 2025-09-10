La intensa lluvia registrada este miércoles en el municipio de Ayotlán provocó el desbordamiento del río Lerma, lo que ocasionó severas inundaciones y daños en decenas de viviendas de la localidad.

De acuerdo con el reporte más reciente de Bomberos Jalisco, tres comunidades resultaron afectadas:

En La Concepción y en La Ribera se contabilizaron 25 fincas dañadas en cada una.

En algunas zonas, el nivel del agua alcanzó casi los dos metros.

Ante la emergencia, se habilitaron dos refugios temporales donde permanecen al menos 10 personas.

El Comité Municipal de Emergencias sesionará este miércoles a las 18:00 horas para definir las acciones a seguir. (Por Edgar Flores Maciel)