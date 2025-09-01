Un niño que se había extraviado dentro de un camión de la ruta 643 fue resguardado este miércoles por elementos de la Policía Vial de Jalisco y posteriormente entregado a su familia. El hecho ocurrió en el cruce de Calzada Lázaro Cárdenas y calle Tolva.
El operativo inició cuando el conductor de la unidad alertó a los oficiales al detectar que el menor viajaba solo al finalizar el recorrido. Personal del Grupo Especializado Código Violeta intervino para brindar protección al infante y notificó al Ministerio Público para activar el protocolo correspondiente.
De acuerdo con los reportes, el niño había abordado la unidad en avenida Patria y calle 30, en la colonia Polanco, tras salir de su domicilio para comprar un helado. Más tarde, fue resguardado en la Procuraduría de Protección a Menores del DIF. (Por Edgar Flores Maciel)
Policía Vial rescata a niño extraviado en camión de la ruta 643
