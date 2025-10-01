La intensa lluvia que se registró durante la madrugada en la zona norte de Zapopan mantiene esta mañana varias vialidades cerradas debido a inundaciones y arrastre de sólidos.
La Policía Vial informó que el desbordamiento del canal de la avenida Patria obligó a cerrar el tramo entre la calle Romanos y Acueducto, donde el agua alcanza hasta 30 centímetros de altura.
También permanece anegada la lateral del Periférico en su cruce con Pino Suárez, así como los pasos a desnivel de Ávila Camacho y Américas, y de Acueducto y Patria, lo que ocasiona cierres totales a la circulación.
Bomberos municipales realizan labores de desazolve para reabrir los tramos afectados en las próximas horas, aunque las restricciones ya generan conflictos viales en la zona. (Por Edgar Flores Maciel)
Inundaciones y cierres viales persisten en Zapopan tras lluvia de madrugada
