La intensa lluvia que se registró durante la madrugada en la zona norte de Zapopan mantiene esta mañana varias vialidades cerradas debido a inundaciones y arrastre de sólidos.

La Policía Vial informó que el desbordamiento del canal de la avenida Patria obligó a cerrar el tramo entre la calle Romanos y Acueducto, donde el agua alcanza hasta 30 centímetros de altura.

También permanece anegada la lateral del Periférico en su cruce con Pino Suárez, así como los pasos a desnivel de Ávila Camacho y Américas, y de Acueducto y Patria, lo que ocasiona cierres totales a la circulación.

Bomberos municipales realizan labores de desazolve para reabrir los tramos afectados en las próximas horas, aunque las restricciones ya generan conflictos viales en la zona. (Por Edgar Flores Maciel)