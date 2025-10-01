La Comisión Especial de Personas Desaparecidas del Congreso de Jalisco solicitó un incremento presupuestal de hasta 353 millones de pesos para el próximo año, con el fin de fortalecer las tareas de prevención, búsqueda, investigación, identificación y reparación de víctimas.

La diputada Tonantzin Cárdenas explicó que los recursos se destinarían a ampliar plazas laborales para dar mayor certeza a los trabajadores, además de capacitación, campañas de concientización y un aumento en el Fondo de Atención a Víctimas.

“Se pide un aumento de las plazas y esto es para garantizar que tengan una mayor certeza laboral y no estén cada mes firmando un contrato nuevo. También hablamos de la capacitación de las campañas de concientización, de prevención y quedan muchos más pendientes. Hablamos también del aumento en el Fondo de Atención a Víctimas”.

Por ahora, la comisión espera una nueva mesa de trabajo para definir prioridades y asignaciones dentro del presupuesto estatal. (Por Marck Hernández)