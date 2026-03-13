La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, Mirna Avilés, advirtió que la solución definitiva para erradicar los problemas de agua sucia y de mala calidad en la ciudad requiere inversiones sostenidas en infraestructura hidráulica.

La especialista señaló que las acciones deben planearse con una visión integral que contemple proyectos a corto, mediano y largo plazo.

“Bueno, la solución es la inversión. Si no se invierte en la infraestructura, pero de una manera planeada, es decir acciones a corto, mediano y largo plazo, vamos a seguir teniendo este problema tanto en el temporal de estiaje como en el temporal de lluvias, porque como les comentaba, son todos los temas de gestión”.

Avilés indicó que entre las alternativas para atender el problema se encuentra la construcción del acueducto Chapala–Guadalajara, acompañado de obras complementarias como el sistema de rebombeo en la zona de La Calera.

Señaló que uno de los principales factores que han agravado la problemática es la falta de continuidad en los proyectos ejecutivos debido a los cambios de administración en los distintos niveles de gobierno. (Por Edgar Flores Maciel)