Con el objetivo de agrupar a los laboratorios para la construcción del país, cuya misión es vigilar la calidad de las construcciones públicas o privadas, este viernes rindió protesta la primera mesa directiva de la recién creada Federación Mexicana de Laboratorios para la Construcción.

Al respecto habla Armando Roque Cruz, presidente del comité directivo.

“Que esos asociados logren la excelencia, en base a qué, a compromisos. Compromisos como capacitación, el lograr que esos asociados logren estar acreditados, para que el trabajo que realicen garantice esa calidad de las obras que nosotros como ciudadanos día a día las utilizamos” .

Los laboratorios para la construcción son encargados de revisar exhaustivamente y analizar todos los materiales de construcción y las obras que se ejecutan en las diferentes ciudades del país. (Por Edgar Flores Maciel)