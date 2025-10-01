Para atención del cáncer de mama, el Gobierno de la República invertirá ocho mil millones de pesos, así lo anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Que el riesgo principal está en mujeres de 40 y más años. Que tengan la posibilidad de hacerse una mastografía cada dos años y un ultrasonido, que si encuentran que hay algún riesgo puedan dirigirse a hacerse la biopsia y en caso de tener cáncer que pueda ser la atención temprana. Por eso son mil mastógrafos y mil ultrasonidos que se van a adquirir y el personal técnico que tiene que operarlos; 20 Centros, además de los que ya existen, solamente de interpretación de la imagen”.

También se construirán 32 Unidades Hospitalarias para la atención oncológica de la mujer. De esta inversión, la mitad la destinará el IMSS a sus derechohabientes y la otra mitad, el Gobierno de México, a través del IMSS Bienestar y el ISSSTE. (Por Arturo García Caudillo)