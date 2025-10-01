Una mujer de 22 años de edad originaria de Coyula, se convirtió en la primera paciente en dar a luz en el nuevo Hospital Tonalá Centro la mañana de este lunes, explica el doctor Secundino Mercado, responsable del área de Urgencias.

“El día de ayer nos llegó una paciente, es una mujer de 22 años que ya está cursando su cuarto embarazo. Ella llegó ya en labor de parto debido a que su parto se le adelantó dos semana. Llegó con 38.5 semana ya de gestación. Al ver que la situación del parto era inminente, se le dio la atención en el área de Urgencias, donde pudimos conducir el parto de una manera exitosa; el niño nace en muy buenas condiciones, con calificaciones de 10 de 10 que se le dan a los recién nacidos”.

El Hospital Tonalá Centro abrió sus puertas el pasado 7 de octubre para atender en una primera etapa las áreas de Urgencias y Consulta Externa, sin embargo la mujer fue atendida por arribar en labor de parto.

Ella y el bebé se encuentran en perfectas condiciones de salud, tanto así que este martes fueron dados de alta. (Por Gricelda Torres Zambrano)