La Fiscalía General de la República en Jalisco abrió una carpeta de investigación tras el aseguramiento de aproximadamente 14 mil 500 litros de hidrocarburo en el municipio de Ayotlán.

El hallazgo fue realizado por elementos de la Guardia Nacional en las inmediaciones del poblado Los Acahuales, donde localizaron dos tractocamiones con reporte de robo y un vehículo abandonado sin placas.

El hidrocarburo y los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, sin que se reporten detenidos.