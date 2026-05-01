El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la decisión de Estados Unidos de clasificar como organizaciones terroristas a los grupos criminales de su país, al considerar que la medida implica una injerencia en asuntos internos.

El mandatario advirtió que no se debe “jugar con la soberanía” de Brasil y sostuvo que el combate a estas organizaciones debe ser encabezado por las autoridades brasileñas.

Washington formalizó la designación de las organizaciones Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho, consideradas las más poderosas del crimen organizado en Brasil.

Los grupos tienen presencia en distintas regiones del país y mantienen actividades relacionadas con el narcotráfico.