El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la decisión de Estados Unidos de clasificar como organizaciones terroristas a los grupos criminales de su país, al considerar que la medida implica una injerencia en asuntos internos.
El mandatario advirtió que no se debe “jugar con la soberanía” de Brasil y sostuvo que el combate a estas organizaciones debe ser encabezado por las autoridades brasileñas.
Washington formalizó la designación de las organizaciones Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho, consideradas las más poderosas del crimen organizado en Brasil.
Los grupos tienen presencia en distintas regiones del país y mantienen actividades relacionadas con el narcotráfico.
Lula rechaza designación de grupos criminales brasileños como terroristas
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la decisión de Estados Unidos de clasificar como organizaciones terroristas a los grupos criminales de su país, al considerar que la medida implica una injerencia en asuntos internos.