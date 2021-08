Los investigadores no se levantarán de la Mesa de Salud que da seguimiento a la pandemia de Covid-19, pero la relación de la Universidad de Guadalajara con el Gobierno del Estado, sí cambia, sentencia su rector general Ricardo Villanueva Lomelí.

“Los investigadores de la universidad nunca se van a levantar de la mesa, va a seguir yendo. Yo de momento no voy a ir, sí lo digo, claro que debe cambiar la relación de trato que nos están dando, no amerita que yo esté, pero claro que la Universidad, sus investigado4res, seguirán en la Mesa de Salud aportando todo. No vamos a regatear nada”.

En respuesta al recorte de 140 millones de pesos que ya estaban asignados al Museo Ambiental, Villanueva Lomelí advierte que la Universidad de Guadalajara trabaja desde hoy bajo protesta.

Indica además que esta mañana analiza a partir de cuándo se reactivarán los módulos para pruebas PCR y se reabrirá el Centro de Aislamiento Voluntario para personas con Covid-19. (Por Gricelda Torres Zambrano)