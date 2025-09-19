El Gobierno de Jalisco iniciará una investigación contra la alcaldesa de El Salto, Nena Farías, por presuntas omisiones en la gestión de apoyos tras las inundaciones del pasado 22 de agosto, que dejaron decenas de familias damnificadas.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, acusó al municipio de no entregar en tiempo y forma la documentación necesaria para acceder a los recursos del Fondo Estatal de Desastres (Foeden).

“Desde luego que nosotros vamos a iniciar una investigación, porque no puede suceder que, por una irresponsabilidad de ese tamaño y una omisión, puedan verse afectadas las familias, no solamente de El Salto, de cualquier otro municipio”.

En contraste, el Ayuntamiento de El Salto calificó de falsas las acusaciones y retó al Gobierno Estatal a comprobar que la alcaldesa se encontraba fuera del país al momento de la tragedia. (Por Edgar Flores Maciel)