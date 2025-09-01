Por primera vez en su historia, los Premios Ariel, su edición 67 se realizará este sábado en Puerto Vallarta, pero también, en esta ocasión, hay un mayor número de jaliscienses nominados, así lo reveló en conferencia de prensa, Alejandro Tavares, director de FILMA Jalisco:

“Para nosotros es súper importante la visibilización que hay en el mundo a través del cine para este municipio en este momento creo que eso también es bien importante a lo mejor todavía no tenemos los números. totales porque está justo sucediendo el evento pero es histórico nunca había habido tantos nominados jaliscienses para los arieles como en esta edición nunca en la historia entonces eso hablas también de la calidad del cine que se está haciendo en Jalisco en esta edición más extrema”.

Además, durante la ceremonia de premiacion a lo mejor del cine, se entregara el Ariel honorífico de Oro, a Patricia Reyes Spíndola y Jacqueline Andere por su trayectoria en el séptimo arte (por Katia Plascencia Muciño)