El Gobierno Federal está investigando a más de ocho mil 700 personas involucradas con el huachicol fiscal y el contrabando de combustibles, así lo informó el director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Tonatiuh Márquez.

“Al mes de septiembre existían 818 carpetas de investigación con detenidos; había seis mil 889 sin detenido; 310 judicializadas; y puestas a disposición con jueces de control, más de 310. Sujetos vinculados a procesos por este tipo de delitos se encuentran más de 326 y actualmente hay más de 78 sentenciados”.

El funcionario reveló que alrededor de 30 agentes aduanales concentraban el contrabando de hidrocarburos en el país, y asimismo, en lo que va de la actual administración, se han cancelado más de 45 patentes de agentes aduanales por irregularidades en sus operaciones. (Por Arturo García Caudillo)