Después de ser señalados como los causantes de un accidente vehicular, policías de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara protagonizaron una pelea que fue presenciada por decenas de ciudadanos en la Colonia La Penal.

El ayuntamiento de Guadalajara informa que la Comisaría abrió una investigación contra los oficiales que participaron en el incidente vial.

Como parte de la investigación, se les practicó un examen toxicológico a los oficiales que abordaban la unidad y resultó negativo.

Por su parte, el dictamen de las aseguradoras de ambas partes, determinó que la responsabilidad en el siniestro vial era compartida.