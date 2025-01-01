El Servicio Meteorológico Nacional prevé una Nochebuena marcada por el frío, con temperaturas de hasta -10 grados, lluvias y rachas fuertes de viento en la mayor parte del país.

El órgano de la Comisión Nacional del Agua pronosticó lluvias en Baja California, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y en las regiones Los Tuxtlas y Olmeca de Veracruz.

Se prevén temperaturas mínimas de hasta menos 10 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, así como valores bajo cero en regiones montañosas del centro y norte del país.