El Gobierno de El Salto atendió un reporte por maltrato animal en la colonia Los Sabinos, donde un perro identificado como “Bubu” fue agredido con un arma de fuego calibre .22.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía del Estado, Policía Municipal, rescatistas y veterinarios, así como personal de la Dirección de Protección Animal, quienes reportan al canino en buen estado de salud.

De acuerdo con vecinos, el animal no presenta conductas agresivas y únicamente ladra ocasionalmente a los caballos que transitan por la zona.

Las autoridades informaron que el presunto agresor ya está identificado y se realizan acciones para su localización.

El gobierno municipal reiteró su política de cero tolerancia al maltrato animal y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de ese tipo. (Por Edgar Flores Maciel)