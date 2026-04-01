Este miércoles la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, se reunión en Palacio Nacional con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Según la información disponible, durante la reunión se habló sobre la disminución del 30 por ciento en la incidencia delictiva en Tlaquepaque, datos entregados y presentados por el mismo municipio.

Además se explicó la estrategia de la comisaría del municipio jalisciense, que incluyen la colaboración con otras corporaciones y la capacitación a los elementos de primer contacto con el delito y los ciudadanos. (Por Gustavo Cárdenas)