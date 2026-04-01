Este miércoles la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, se reunión en Palacio Nacional con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Según la información disponible, durante la reunión se habló sobre la disminución del 30 por ciento en la incidencia delictiva en Tlaquepaque, datos entregados y presentados por el mismo municipio.
Además se explicó la estrategia de la comisaría del municipio jalisciense, que incluyen la colaboración con otras corporaciones y la capacitación a los elementos de primer contacto con el delito y los ciudadanos. (Por Gustavo Cárdenas)
Alcaldesa de Tlaquepaque se reúne con García Harfuch
Este miércoles la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, se reunión en Palacio Nacional con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.