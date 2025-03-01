Luego de los señalamientos hechos por vecinos de la colonia Hermosa Provincia por cobros por parte de los organizadores de la Iglesia La Luz del Mundo, quienes, para poderlos dejar ingresar a sus casas durante la Santa Convocación, les obligaron a pagar 100 pesos, el Ayuntamiento de Guadalajara inició una investigación sobre el tema, además de que se apoyará con personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia y Seguridad Pública para evitar que se cobre el espacio público.

Cabe recordar que vecinos de la colonia Hermosa Provincia presentaron videos donde se observa a los organizadores de la Iglesia La Luz del Mundo solicitando un depósito de 100 pesos, además de su credencial del INE, para dejarlos pasar a sus propias casas. (Por José Luis Jiménez Castro)