La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural contratará a más de 100 egresados de la Universidad Autónoma Chapingo, especializados en zootecnia y parasitología agrícola para integrarlos al equipo de acciones de barrido sanitario en el sur-sureste del país contra la plaga de gusano barrenador del ganado.

La dependencia informó que el propósito de esta colaboración es avanzar hacia la erradicación de la plaga, en el menor tiempo posible.

La Universidad Autónoma Chapingo emitirá en los próximos días la convocatoria para invitar a unirse a la estrategia a egresadas, egresados titulados y pasantes especialistas.