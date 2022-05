Investiga la Fiscalía de Jalisco las circunstancias en las que murió una niña de cinco años para confirmar o descartar que hubiera sido víctima de violencia.

La comisaría de la policía de Guadalajara informa que sus unidades fueron requeridas en la clínica particular Medugorie, ubicada sobre la avenida 8 de Julio y la calle Longinos Cadena de la colonia Lomas de Polanco. El personal médico informó lo siguiente.

“Al arribo de la unidad se entrevistan con una doctora del lugar la cual menciona que momentos antes llega un individuo con su hija menor de aproximadamente cinco años manifestando que se sentía mal. Al hacerle el chequeo médico se corrobora que ya no cuenta con signos vitales”.

Aunque de momento no se ha confirmado que la menor tenga huellas de violencia física el caso fue puesto a disposición de un agente del ministerio público para que integre la carpeta de investigación en caso de que se determine que hay delito que perseguir. (Por José Luis Escamilla)