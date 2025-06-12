Tras la contaminación por hidrocarburos en el Golfo de México, científicos analizan posible fuga de petróleo en las instalaciones de Pemex en Cantarell, así lo informa la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Esta emanación que vino de Cantarell, lo que estamos investigando junto con científicos, porque no solamente es un trabajo de Semarnat, de Pemex y de la Secretaría de Marina y Secretaría de Energía, si son estas chapopoteras naturales que hay en la zona que se han reportado en muchas ocasiones y hay muchos reportes científicos de ellas o alguna fuga de alguna de las instalaciones. Para eso se tienen que revisar todas las instalaciones. Hasta ahora no ha habido reportado una fuga, se han revisado ya una parte importante”.

Comenta que este miércoles se reunirá con los integrantes del Comité Multidisciplinario que investiga el derrame en el Golfo, que se está trabajando para limpiar el área contaminada, al tiempo que la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, se encuentra en Veracruz revisando las playas y reuniéndose con pescadores. (Por Arturo García Caudillo)