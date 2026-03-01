A partir del 1 de junio, los automovilistas que no hayan realizado el cambio de placas en Jalisco podrán ser sancionados con multas que superan los 2 mil 300 pesos, informó la Policía Vial, que aseguró que no habrá operativos de sanción masiva.

El titular de la corporación, Jorge Alberto Arizpe, indicó que existe un periodo de tolerancia hasta mayo, con el fin de que los conductores regularicen su situación sin ser objeto de una “cacería de brujas”.

“Si tienen algún problema pueden acudir conmigo, inmediatamente yo los podré atender, pero ya está previsto eso, se manda un mensaje circular, un memorando a todo el personal, de firmar todos, que va a continuar hasta mayo”.

De acuerdo con el Servicio Estatal Tributario, alrededor de un millón 700 mil conductores que pagaron hasta diciembre de 2025 aún requieren realizar el cambio de placas, de los cuales un millón 335 mil ya han cumplido con el trámite.

Las autoridades reiteraron que el canje puede realizarse sin cita previa y que se continuará atendiendo a los contribuyentes durante este periodo. (Por Edgar Flores Maciel)