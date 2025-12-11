La Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas investiga el secuestro de tres personas ocurrido dentro de un hotel ubicado en avenida López Mateos y la calle La Giralda, en Zapopan.
La titular de la dependencia, Blanca Trujillo, informó que se trata de dos mujeres y un hombre, todos adultos.
“Las habitaciones en su mayoría fueron rentadas por una misma persona que hace el pago de la renta de estas habitaciones, pero finalmente las pone a nombre de terceras personas; entonces nos encontramos trabajando en tratar de aterrizar la identidad de las víctimas, para ver que al momento no ha comparecido ninguna familia a presentar su denuncia”.
De acuerdo con las primeras indagatorias, varios sujetos irrumpieron en el hotel Puerta del Sol el pasado martes, cuando las víctimas se disponían a salir. Los individuos las privaron de la libertad en el área del lobby y posteriormente las llevaron hacia las habitaciones. (Por Edgar Flores Maciel)
Investigan privación de la libertad de tres personas en hotel de López Mateos
