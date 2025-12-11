Aunque el Gobierno de la República ha negado el reconocimiento a la opositora venezolana María Corina Machado por la obtención del Premio Nobel de la Paz, los halagos para la sudamericana sí llegaron desde la Cámara de Diputados, en voz de su presidenta, Kenia López Rabadán.

“Felicitar a María Corina Machado por su valentía, es una mujer muy valiente y yo estoy convencida que es un ejemplo para millones de mujeres en su país y en el mundo. Es una mujer que ha abanderado sus causas con inteligencia, con pasión, con resiliencia, con trabajo, con valentía”.

De hecho, señala, es tan importante su defensa de las causas que ha enarbolado, que por ello fue galardonada con el Nobel. (Por Arturo García Caudillo)