La noche de este miércoles, dos camionetas fueron incendiadas en diferentes puntos del municipio de Teocaltiche, en la región Altos Norte de Jalisco, hechos que ya son investigados por las autoridades estatales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado, los siniestros ocurrieron de manera simultánea, una unidad en la vía pública y otra en un terreno baldío. Aunque no se registraron personas lesionadas, los vehículos quedaron reducidos a cenizas.

Hasta el momento, no existen testigos presenciales que confirmen si los incendios fueron provocados; sin embargo, habitantes del municipio reportaron en redes sociales que los ataques habrían sido cometidos por sujetos que utilizaron bombas molotov.

Las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar el móvil de los hechos y si están relacionados con la presencia de grupos criminales en la zona. (Por Edgar Flores Maciel)