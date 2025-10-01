Con la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, aprobó, con cambios la reforma al Código Fiscal de la Federación.
PAN, PRI y MC rechazaron el proyecto, asegurando que se trata de un código espía, como explica el panista Héctor Saúl Téllez.
“Van a querer hurgar en todo tu patrimonio, dejándote en los huesos y muchas veces incluso, llevándote a la cárcel. Por eso creemos que los efectos negativos de éste código serán la migración a la informalidad, el fomento del contrabando, el cierre de los pequeños establecimientos, la persecución fiscal injusta, pero también la intromisión total del gobierno a través de este código fiscal espía, el gran hermano fiscal”.
Se remitió al Senado para su revisión. (Por Arturo García Caudillo)
