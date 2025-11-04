El Fiscal Anticorrupción de Jalisco, Gerardo de la Cruz Tovar, informó que el caso del desfalco por asignación de combustible a vehículos inactivos o chatarra de la Secretaría de Seguridad del Estado podría involucrar entre cuatro y cinco tipos de delitos, además de un número aún indeterminado de servidores públicos.
“Pero esa es un área nada más, pero hay otros vehículos que están dados de baja y que teóricamente le dieron también combustible, otros que también les dieron combustible que pudiera ser de una empresa distinta a la que tenían autorizado, entonces, todavía no se precisa el monto. En cuanto a servidores públicos también, es un número que aún tenemos indeterminado, todo va a depender y como son como cuatro o cinco supuestos de posibilidad de delito, pudiera ser que en algunos casos sea directamente un servidor público que tenga a su cargo vehículo y tarjeta de resguardo quién comete una irregularidad, pero pudiera ser, no me quiero aventurar, que sea alguien que tuviera concentrado las tarjetas y estuviera lucrando con ellas”.
De la Cruz Tovar adelantó que en los próximos días se realizará una revisión a 240 vehículos en el Club Despeja, y no descartó que el monto del fraude supere los 150 millones de pesos. (Por Edgar Flores Maciel)
Investigan varios delitos por desfalcos en gasolina en vehículos oficiales
