José Manuel “N”, presunto responsable del asesinato de “Lalito”, adolescente seguidor de Chivas, fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio. Deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa durante los próximos dos años, mientras continúan las investigaciones complementarias.

La resolución fue emitida este martes, luego de que la Fiscalía del Estado presentara una carpeta de investigación robusta, integrada por la Unidad Especializada en Homicidios Intencionales, que acreditó la probable responsabilidad del imputado en los hechos ocurridos el 24 de octubre, donde el joven aficionado fue asesinado a puñaladas y dos personas más resultaron heridas.

La medida cautelar fue impuesta debido a la gravedad del delito y su impacto social. En tanto, las dos víctimas sobrevivientes continúan hospitalizadas, reportadas en proceso de recuperación. (Por Edgar Flores Maciel)