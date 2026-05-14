En busca de evitar inundaciones en temporada de lluvias, el Gobierno de la República ha invertido alrededor de 12 mil millones de pesos en el país, particularmente en la Zona Metropolitana del Valle de México, y en los estados de Hidalgo, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Guerrero, como explica el titular de Conagua, Efraín Morales.

“Estamos hablando del orden de doce mil millones durante los últimos años. La intención es que la gente no vea afectado su patrimonio y no se vea en riesgo. Y hay otro elemento muy importante que es el FAIS. El año pasado la presidenta realizó una convocatoria para que los municipios invirtieran cuando lo menos el 30 por ciento de este fondo en agua. Una gran parte está destinada en agua potable, pero también en drenaje y para obras de protección. De tal manera que se tienen obras de drenaje en todo el país”.

De hecho, los municipios invirtieron en 2025 en obras de agua y drenaje alrededor de 33 mil millones de pesos, beneficiando a dos mil 300 demarcaciones. (Por Arturo García Caudillo)