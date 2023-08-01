La labor docente se enfrenta a grandes retos como la sobrecarga de trabajo y las condiciones que les brinda el sistema para los procesos de enseñanza, asegura la directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, Itzia Yunuen Gollás Núñez

“También señalaron retos que no podemos ignorar, como la sobrecarga administrativa, la necesidad de atención a la salud emocional y la necesidad de mejores condiciones para enseñar. Resignificar la profesión docente implica escuchar sus voces y tomar acción conjunta”.

En la víspera del 15 de mayo, Gollás Núñez destaca la labor de 80 mil maestros en Jalisco, que apoyan y acompañan el aprendizaje en las aulas de más de un millón 600 mil estudiantes de educación básica. (Por Gricelda Torres Zambrano)