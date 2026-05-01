La Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco lanzó la convocatoria “Jalisco, arte y artesanía” para que artistas urbanos y colectivos intervengan la ciclovía de la ruta artesanal ubicada en el centro de Guadalajara.

El proyecto contempla la realización de murales y señalética inspirada en la artesanía jalisciense sobre la vía que conecta el Centro Histórico con la Casa de las Artesanías, cerca del Parque Agua Azul.

La invitación está dirigida a creadores residentes en Jalisco con experiencia en intervenciones artísticas en espacios públicos, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y mejorar la imagen urbana de la zona.

Las autoridades informaron que el registro deberá realizarse de forma digital y la convocatoria permanecerá abierta hasta agotar espacios disponibles.

Los detalles pueden consultarse en el portal oficial del Gobierno de Jalisco.