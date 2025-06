Coinciden consejeros del INE, en que a pesar de las circunstancias y los obstáculos, la mejor decisión para este primero de junio, es ejercer el derecho ciudadano al voto, como explica el consejero Arturo Castillo.

“Es falso que no votar sea una forma efectiva de deslegitimar la elección, no votar puede ser una expresión de protesta contra una reforma constitucional que hoy es válida y vigente, pero sobre todo, no votar deslegitima el trabajo de más de 800 mil ciudadanos que harán posible esta jornada electoral y que siguen creyendo en nuestra democracia. No votar es inútil, pues la elección tendrá efectos legales con independencia del grado de participación ciudadana y sobre todo, no votar es dejar en manos de otros lo que por derecho le corresponde decidir a cada mexicano. Sí les importa el futuro de la justicia en México, votar es la mejor decisión posible”.

Por ello desde el INE la invitación es a ubicar su casilla y salir a votar. (Por Arturo García Caudillo)