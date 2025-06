El señor Maximiliano, de 81 años de edad, llegó puntual a votar a la casilla abierta en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, ubicada en el Distrito electoral federal 09. Esto fue lo que lo motivó a votar.

“Porque no tenemos quien nos represente, el que tiene el dinero es el que tiene el poder. Compran la justicia, no tenemos justicia, eso fue lo que me motivó a votar”.

Al votar el señor Maximiliano recibió 6 boletas en las que votó por magistrados y magistradas, juezas y jueces así como ministros y ministra de la Suprema Corte de Justicia y otros cargos del poder judicial. (Por Priscila Hernández Flores)