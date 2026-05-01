El senador morenista, Enrique Inzunza, descartó haberse entregado a autoridades de Estados Unidos, versión que circuló el pasado sábado.

A través de redes sociales, el legislador reiteró que está en Sinaloa y dijo que se defenderá a sí mismo, sin contratar abogados, aunque el Código Nacional de Procedimientos Penales lo obliga a ser auxiliado por uno.

Inzunza es uno de los diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses acusados por Estados Unidos de utilizar sus cargos públicos para proteger al Cártel de Sinaloa y asegurar el envío ininterrumpido de narcóticos hacia el país vecino.