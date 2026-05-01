Tras rechazar el incremento salarial de 9 por ciento anunciado por la Secretaría de Educación Pública, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordó estallar una huelga nacional el próximo 1 de junio con una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino e instalar un plantón indefinido en la Plaza de la Constitución para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la derogación de la reforma educativa y un aumento salarial de 100 por ciento.

Tras concluir la asamblea nacional representativa de las secciones sindicales que integran la CNTE, también se estableció que la mayoría de las protestas y movilizaciones se concentrarán principalmente en cada uno de los estados, y en menor proporción en la Ciudad de México.