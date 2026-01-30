El Instituto Politécnico Nacional otorgó el Doctorado Honoris Causa al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, por ser un personaje clave en equidad social y democracia en México y América Latina.

Cárdenas agradeció la distinción y resaltó el papel del Politécnico como institución indispensable del sistema de educación superior.

Afirmó que quienes acceden y permanecen en la escuela amplían sus oportunidades de vida.