El Instituto Politécnico Nacional otorgó el Doctorado Honoris Causa al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, por ser un personaje clave en equidad social y democracia en México y América Latina.
Cárdenas agradeció la distinción y resaltó el papel del Politécnico como institución indispensable del sistema de educación superior.
Afirmó que quienes acceden y permanecen en la escuela amplían sus oportunidades de vida.
IPN otorga Doctorado Honoris Causa a Cuauhtémoc Cárdenas
